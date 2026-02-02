  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

02.02.2026, 15:34 Uhr

Schwetzingen – GRN4Care – Aktionstage begeistern Schülerinnen und Schüler für Pflegeberufe Kooperationsprojekt bringt Schule, Ausbildung und Klinik zusammen

SpendeSchwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 28., 29. bis 30. Januar fanden in der GRN-Klinik Schwetzingen die Aktionstage der Ausbildungskampagne GRN4Care statt. Rund 90 Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen nutzten die Gelegenheit, den Pflegeberuf praktisch kennenzulernen. Teilgenommen haben die Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule Eppelheim, die Schimper-Gemeinschaftsschule Schwetzingen sowie die Marie-Baum-Schule aus Heidelberg. Die Aktionstage wurden gemeinsam mit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, der Agentur für Arbeit Heidelberg, dem Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH in Wiesloch (BZG), der Ausbildungskoordination der GRN-Klinik Schwetzingen sowie dem Seniorenzentrum Schwetzingen umgesetzt. Ziel der Aktionstage war es, jungen Menschen realistische und leicht zugängliche Einblicke in den Pflegeberuf zu bieten.

Gearbeitet wurde bewusst in kleinen Gruppen: Jeweils sieben bis zehn Schülerinnen und Schüler wurden von einer Pflege-Auszubildenden oder einem Pflege-Auszubildenden begleitet. Diese sogenannten Azubi-Lotsen führten die Jugendlichen durch die Klinik, erklärten Abläufe und standen während des gesamten Vormittags für Fragen zur Verfügung. So kam jede und jeder zu Wort – und zum Mitmachen. „Durch die kleinen Gruppen und die Begleitung durch unsere Auszubildenden trauen sich die Jugendlichen eher, Fragen zu stellen und Dinge auszuprobieren. Das ist ein wichtiger erster Schritt, um Berührungsängste abzubauen“, sagt Tanja Stöckler, Ausbildungskoordinatorin der GRN-Klinik Schwetzingen. Nach der Begrüßung startete jede Gruppe zusammen mit einer Einführung in grundlegende Hygienemaßnahmen. Unter einer UV-Lampe konnten die Teilnehmenden direkt sehen, wie gründlich die Händedesinfektion war und welche Stellen leicht vergessen werden. Ein anschaulicher Einstieg, der verdeutlichte, wie wichtig hygienisches Arbeiten im Pflegealltag ist.
Gruppenbild
Ein besonderes Highlight waren die Skills Lab-Angebote der BZG, in denen pflegerisches Handeln realitätsnah geübt werden konnte. In einem Szenario zur Erstversorgung bei Verbrennungen und Verbrühungen schlüpften die Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Versorgenden eines zwölfjährigen Kindes, das sich am Arm mit heißem Wasser verbrüht hatte. Ziel war es, die Verletzung korrekt einzuschätzen, grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen zu erlernen und Sicherheit im Handeln zu gewinnen. „Die Trainings im Skills Lab geben den Jugendlichen einen realistischen Einblick in die Pflegeausbildung. Als zentraler Ausbildungspartner der GRN-Häuser ist es uns wichtig, Ausbildung und Praxis eng miteinander zu verzahnen“, so Dr. Bettina Schiffer, Schulleiterin des Bildungszentrums. Eine weitere Station beschäftigte sich mit der Pflege eines Neugeborenen. Mit Anleitung übten die Teilnehmenden das Wickeln sowie das sichere Aufnehmen und Ablegen eines Babys. Im Mittelpunkt standen grundlegende Hygienemaßnahmen, die Sicherheit der Lagerung sowie ein vorsichtiger, kindgerechter Umgang.
EB Spende Kardio GRN (002)
Ergänzt wurde das Programm durch weitere praxisnahe Stationen, etwa zum Messen von Vitalzeichen, zum Anlegen von Wundverbänden sowie zu Injektionen und Infusionen. Darüber hinaus erhielten die Schülerinnen und Schüler im Seniorenzentrum Schwetzingen Einblicke in den Alltag der Langzeitpflege. Anhand kleiner Denk- und Bewegungsübungen wurde vermittelt, wie Pflege dort neben medizinischer Versorgung auch Aktivierung, Aufmerksamkeit und soziale Nähe umfasst. „Wir wollten zeigen, wie vielfältig, anspruchsvoll und gleichzeitig sinnstiftend Pflege ist“, betont Jens Scheurich, Pflegedienstleiter der GRN-Klinik Schwetzingen. „Pflege bedeutet Teamarbeit, medizinisches Wissen und Verantwortung. Genau das konnten die Jugendlichen an den Stationen selbst erleben.“ Auch aus Sicht der Teilnehmenden fiel das Fazit positiv aus: „Ich wollte schon immer in die Pflege. Besonders gut fand ich, dass man so viel selbst ausprobieren konnte“, sagt eine Schülerin der Schimper-Gemeinschaftsschule Schwetzingen. Eine Mitschülerin ergänzt: „Der Aktionstag hat meinen Wunsch, in die Pflege zu gehen, noch einmal bestärkt.“ Zum Abschluss der Aktionstage wurden die ausgefüllten Stempelkarten der Teilnehmenden verlost. Kleine Preise, Infostände der Bundesagentur für Arbeit und der Pflegefachschule sowie Informationsmaterialien rund um die Ausbildung an der GRN-Klinik rundeten das Programm ab. Die Aktionstage haben Interesse geweckt, Hemmschwellen abgebaut und den Pflegeberuf mit all seinen Facetten sichtbar gemacht. Auch in Zukunft soll die Kampagne GRN4Care dazu beitragen, junge Menschen für eine Ausbildung in der Pflege zu begeistern.

Quelle
GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 15:34

