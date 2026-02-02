Schifferstadt – Schmagges belohnt Stempelsammler mit Einkaufsgutscheinen

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Einkaufsgutscheine von Schmagges im Wert von 1.000 € haben den Besitzer bzw. die Besitzerin gewechselt. Insgesamt wurden zehn Gewinner beim großen Weihnachts-Stempeln der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ e.V. aus über 500 abgegebenen Stempelkarten gezogen. Die glücklichen Gewinner konnten ihre Preise am vergangenen Freitag in der Vereinigten Volksbank Kur- und Rheinpfalz abholen. Vorsitzende Marion Schleicher-Frank freut sich für die Gewinner: „Mit den Gutscheinen lässt sich richtig schön einkaufen oder essen gehen bei uns in Schifferstadt“. Gleichzeitig richtet sie einen Appell an Alle: „Bitte kaufen Sie hier vor Ort und unterstützen unsere Betriebe wo es geht“. Die Weihnachtsstempel-Aktion von „Schmagges“ findet bereits seit neun Jahren in der Adventszeit statt. Bei allen Mitgliedsbetrieben können fünf verschiedene Stempel gesammelt werden, jede volle Stempelkarte landet sogleich im großen Lostopf. Mit dem Ende des Papiergutscheins ist es allerdings die letzte Weihnachtsstempelaktion gewesen. Einlösbar sind alle Gutscheine noch bis Ende 2028.

Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft e.V.

