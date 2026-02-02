Sandhausen – SV Sandhausen rüstet offensiv nach: Marvin Schulz kommt aus Münster

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. SV Sandhausen holt Marvin Schulz an den Hardtwald

Der SV Sandhausen ergänzt seinen Kader für die zweite Saisonhälfte mit Marvin Schulz. Der Offensivspieler kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis von Preußen Münster an den Hardtwald.

Direktor Sport Anthony Loviso sieht im Neuzugang einen „spannenden jungen Spieler, der sich seinen Weg mit Fleiß, Wille und Ehrgeiz erarbeitet hat. Er ist nicht den klassischen Weg über ein NLZ gegangen, sondern hat sich auf seinen Stationen

alles verdient. Dabei hat er immer Torgefahr ausgestrahlt und passt zusätzlich als Kombinationsspieler sehr gut zu unserer Art, Fußball zu spielen.“



Aus der Oberliga bringt Schulz starke Werte mit: In 79 Spielen war er an 62 Toren beteiligt. In der laufenden Saison stand er bei Preußen Münster II nahezu durchgängig in der Startelf, debütierte zudem in dieser Spielzeit in der 2.

Bundesliga und unterschrieb in der Winterpause einen Profivertrag. Coach Olaf Janßen erklärt: „Wer sich auf den ersten Blick wundert, warum wir einen Spieler aus der U23 von Preußen Münster holen, dem kann ich sagen: Marvin hat

sich in der Hinrunde in unseren Fokus gespielt. Er besticht durch eine sehr starke Positionierung, arbeitet mit hoher Intensität gegen den Ball und ist im Angriff flexibel einsetzbar. Dass Preußen Münster ihm im Winter einen Profivertrag

gegeben hat, spricht für seine Entwicklung. Kurzfristig gibt er uns offensiv zusätzliche Optionen. Wir freuen uns, dass er bei uns ist!“

Schulz selbst will „den nächsten Schritt machen und die Zeit nutzen. Mein Ziel ist es, jeden Tag besser zu werden. Ich freue mich auf das Team und die Fans des SVS.“

Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Nach Nico Nollenberger und Gaoussou Dabo ist Marvin Schulz der dritte Winterneuzugang des SV Sandhausen.

(Bildquelle: SV Sandhausen)

Quelle SV Sandhausen

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 13:41