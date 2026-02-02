Sandhausen – Robert Ramsak verstärkt den SVS auf Leihbasis

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen verstärkt sich im Wintertransferfenster mit Robert

Ramsak. Der 19-jährige Angreifer wechselt auf Leihbasis von RB Leipzig an den Hardtwald.

Die Weiterentwicklung steht für die Vereinsführung des SVS im Fokus. Anthony Loviso, Direktor Sport des SVS, beschreibt Ramsak als „talentierten Spieler“ und betont: „Robert hat im Nachwuchsbereich viele Erfolge gefeiert und auf sich

aufmerksam gemacht. Wir sind über die kurzfristige Möglichkeit froh, ihn nach Sandhausen zu holen. Robert ist im Herrenbereich angekommen, diese Entwicklung möchten wir mit Spielzeit weiter fördern – zudem bringt er viele

Komponenten für unser Spiel mit und wird unsere Offensive mit seiner Vielseitigkeit verstärken.“ Gerade im DFB-Dress machte Ramsak bereits auf sich aufmerksam: 2023 gewann er mit der U17 sowohl die Europameisterschaft als auch

die Weltmeisterschaft.



Coach Olaf Janßen freut sich, dass der Offensivspieler schon im Winter an den Hardtwald kommt. „Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler mit einer Menge Potenzial für unsere Art, Fußball zu spielen. Robert kann sowohl als Spitze als auch hängend agieren, bewegt sich gut zwischen den Linien und bringt eine Menge Torgefahr mit“, erklärt Janßen. Der 2006 geborene Offensivspieler stammt aus München und ist 1,85 Meter groß. Ausgebildet wurde er zunächst beim FC Bayern

München, ehe er 2024 zu RB Leipzig wechselte. In der laufenden Saison war Ramsak an Eintracht Braunschweig verliehen.

Für Ramsak selbst war die Entscheidung schnell klar: „Ich war sofort vom Projekt begeistert. Anthony Loviso und Olaf Janßen haben mich in den Gesprächen schnell überzeugt, es fühlt sich richtig an!“

Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten alle Parteien Stillschweigen. Nach Nico Nollenberger, Gaoussou Dabo und Marvin Schulz ist Robert Ramsak der vierte Winterneuzugang des SV Sandhausen.

Bildquelle: SV Sandhausen/ SV Sandhausen

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 15:24