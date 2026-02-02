Neuhofen – Kennzeichen entwendet

Neuhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen Samstagabend (31.01.2026) und Sonntagmorgen (01.02.2026) entwendeten unbekannte Täter beide Autokennzeichen die an einem Fahrzeug befestigt waren, welches in der Ludwigshafener Straße geparkt war. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.lpr.de) entgegen.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 13:39