Mannheim – Update: Stromausfall : Bagger beschädigt Leitung – fast alles wieder behoben

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet kam es heute in mehreren Stadtteilen von Mannheim zu einem Stromausfall. Betroffen waren Käfertal, Franklin, Vogelstang und Rott.
Update von der MVV:
Seit dem heutigen Montag, 2.2.2026, 15.20 Uhr, gibt es eine Störung im MVV-Stromnetz in Mannheim. Bei Bauarbeiten hat ein Bagger ein Stromkabel im Bereich Joy-Flemming-Ring beschädigt. Betroffen waren 36 Ortsnetzstationen in Teilen von Käfertal und Franklin. Gegen 16.25 Uhr konnte die Stromversorgung bis auf aktuell noch zwei Stationen durch Techniker der MVV Netze GmbH wiederhergestellt werden.
Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 16:43