Mannheim / Seckenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – VertreterInnen der Initiative Radstark Seckenheim haben die Bezirksbeirats-Sitzung am 14. Januar 2026 besucht und ihren Unmut über die Planungen der Verwaltung zur Fahrradstraße „Zähringer Straße“ zum Ausdruck gebracht.

Diese Planungen wurden von Mitarbeitenden der Stadtplanung vorgestellt. Wie bereits vorab bekannt, soll nur die Hälfte der Straße umgewidmet werden – von Mannheim kommend bis zur Freiburger Straße. Der größte Teil im alten Ortskern wird nicht geplant da ca. 23 Prozent der Parkplätze weichen müssten.

Die Bezirksbeirätinnen und -räte hatten durch die Bank große Vorbehalte zu den vorgetragenen Plänen der Stadt, denn so hatten sie es sich nicht vorgestellt. Mehrfach wurde erwähnt, dass gerade der ausgelassene Teil der Zähringer Straße besonders für Kinder zu Fuß und auf dem Rad dringend einer Aufwertung bedarf. „Doch die Sorge um Kinder erlischt leider schlagartig, wenn eine Lösung den Entfall von Parkplätzen mit sich bringt“ kritisiert Ralf Kittel von Radstark Seckenheim. Sich für den Entfall von Parkplätzen auszusprechen fällt den Verantwortlichen schwer. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit mit wütenden und überproportional lauten Interessensvertretern für Parkplätze will sich keiner antun, insbesondere während des Wahlkampfes.

Dabei gibt die Initiative zu bedenken, dass es auch eine steigende Zahl der Bevölkerung im Ort gibt, die sich Veränderungen im öffentlichen Raum wünscht und hier eine bessere Einbindung von Rad- und Fußverkehr erwartet. Sie sind weniger laut, werden aber auch zur Wahlurne schreiten und sich für Veränderungen aussprechen, auch wenn dies mit dem Verlust von Parkplätzen einher geht.

Positiv wird lediglich die dringend überfällige Verbesserung der Verkehrssituation direkt vor der Seckenheimer Grund- und Realschule bewertet. Hierfür wirbt auch die Elternbeiratsvorsitzende Judith Weinacht und gibt zu Bedenken, „wenn viele Elterntaxis unterwegs sind, ist es hier wirklich sehr unübersichtlich für die Kinder“. Diese Maßnahme unterstützt auch Radstark Seckenheim. Der Umbau vor der Schule sollte unabhängig von einer Fahrradstraße weiter geplant werden, am besten als Schulstraße, die zu „Bringzeiten“ nur von Anwohnerinnen und Anwohnern genutzt werden darf.

Frau Weihnacht beschreibt auch weiter aus Elternsicht, wie sie mit der Familie die Zähringer Straße meidet, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs ist: „Es ist eng, besonders bei Gegenverkehr, der sich auch mal mit der Hupe Platz verschafft, da fühlt man sich nicht sicher.“

Einer der wenigen weiteren Zuhörer verweist zurecht auf die weiteren offenen Baustellen. Der Neckartalradweg steht nach 10 Jahren Planung wieder bei null, auf die Hochstätt verläuft ein kurzes zu enges Stück Rad- und Fußweg und an die größte Bausünde „Hauptstraße“ traut sich die Verwaltung gar nicht heran und wendet das Vogel-Strauß-Prinzip an. „Dabei ist ein schwerer Unfall bei der vorliegenden Gefährdungssituation nur eine Frage der Zeit“ mahnt Petra Höhn von der Radinitiative.

Folglich lehnt die Intitiative Radstark Seckenheim die Planungen für die Zähringer Straße bis auf den Teil vor der Seckenheimschule ab, denn die eingesetzten Mittel wirken nicht dort wo es nötig wäre. Eine Umsetzung wäre bei der begrenzten Zustimmung aus dem Bezirksbeirat und bei aktuell fehlender Einplanung im Haushalt ohnehin eine Luftnummer und wirft die Frage auf, ob sich der Abend hätte nicht anderweitig nutzen lassen. Leider bleiben somit dringend benötigte Verbesserungen für den Rad- und Fußverkehr unerledigt.

Die Initiative Radstark Seckenheim engagiert sich seit 2020 für einen sicheren Radverkehr im Stadtteil. Die jährliche Rad-Demo „Radparade“ fand 2025 bereits zum fünften Mal statt. Damit machen Bürgerinnen und Bürger auf Gefahrenstellen aufmerksam und fordern von der Stadtverwaltung durchgängige, sichere Radwege, gute Anbindungen in die umliegenden Stadtteile sowie eine nachhaltige Lösung für die Hauptstraße.

