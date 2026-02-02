  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Jugend musiziert 2026 RW MannheimZZZ
02.02.2026, 20:48 Uhr

Mannheim – Jugend musiziert 2026: Herausragende Erfolge für die Region und die Musikschule

Jugend musiziert 2026 RW MannheimZZZ
Bildrechte: Musikschule Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 23. bis 25. Januar 2026 war die Musikschule Mannheim erneut Austragungsort des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“. Bereits zum 63. Mal trafen sich hier junge musikalische Talente aus Mannheim und dem westlichen Rhein-Neckar-Kreis, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Aufgrund deutlich gestiegener Anmeldezahlen erstreckte sich der Wettbewerb erstmals über drei volle Tage.

Insgesamt nahmen 187 junge Musikerinnen und Musiker teil und präsentierten ihr Programm auf hohem künstlerischem Niveau. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, die öffentliche Wertung zu verfolgen und sich von den beeindruckenden Leistungen zu überzeugen.

Die Jury vergab insgesamt 74 erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, davon 47 an Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mannheim. Weitere 100 erste Preise ohne Weiterleitung gingen an die Teilnehmenden, darunter ebenfalls 47 an die Musikschule Mannheim. Besonders stark vertreten waren hierbei die jüngsten Altersgruppen 1a und 1b, also 8 Jahre und jünger und zwischen 8 und 10 Jahren, für die noch keine Weiterleitung vorgesehen ist. Ergänzt wurde das hervorragende Ergebnis durch 12 zweite Preise und einen dritten Preis. Damit konnten alle Teilnehmenden den Wettbewerb mit einer Auszeichnung und großer Anerkennung ihrer musikalischen Leistung abschließen.

Die Wertungen umfassten in diesem Jahr die Solokategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drumset (Pop) und Gitarre (Pop) sowie die Ensemblekategorien Kammermusik für Streich-, Blas- und gemischte Ensembles, Akkordeon-Kammermusik und besondere Besetzungen im Bereich „Neue Musik“.

Die Vielzahl an Auszeichnungen und Weiterleitungen unterstreicht die hohe Qualität der musikalischen Ausbildung in der Region. Bildungsbürgermeister Dirk Grunert würdigte die Leistungen der jungen Musikerinnen und Musiker:
„Bereits die intensive Vorbereitung auf den Wettbewerb ist ein Gewinn für die persönliche und musikalische Entwicklung. Umso erfreulicher ist es, dass sich die Ergebnisse auf einem so hohen Niveau bewegen und Mannheim auch auf Landes- und wahrscheinlich dann auch Bundesebene hervorragend vertreten sein wird.“

Musikschulleiter Bjoern Strangmann ergänzte:
„Spitzenerfolge entstehen auf der Grundlage einer breiten, zugangsoffenen musikalischen Bildungsarbeit. Diese Basis und die daraus hervorgehenden Spitzenleistungen gehören untrennbar zusammen. Beides ist uns ein wichtiges Anliegen und darauf sind wir sehr stolz.“

Der Regionalwettbewerb bildet die Voraussetzung für die Teilnahme am Landeswettbewerb Baden-Württemberg, der vom 18. bis 22. März 2026 in Ditzingen und Waldstetten stattfinden wird. Dort können sich die erfolgreichsten Teilnehmenden für den Bundeswettbewerb qualifizieren, der vom 21. bis 31. Mai 2026 in München und Regensburg ausgetragen wird.

Ergebnisse des Regionalwettbewerbs Mannheim 2026

•Gesamtzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 187
•Preisverteilung:
o74 erste Preise mit Weiterleitung
o100 erste Preise ohne Weiterleitung
o12 zweite Preise
o1 dritter Preis
•Erfolge der Musikschule Mannheim:
o47 erste Preise mit Weiterleitung
o47 erste Preise ohne Weiterleitung (davon 19 in den AG 1a und 1b)
oInsgesamt 94 Preise
Bewertete Kategorien in Mannheim:
•Solowertungen: Klavier, Harfe, Gesang, Drumset (Pop) und Gitarre (Pop)
•Kammermusik für Streichinstrumente
•Kammermusik für Blasinstrumente
•Kammermusik für gemischte Ensembles
•Akkordeon-Kammermusik
•Besondere Besetzungen: Neue Musik

Die Preisträgerkonzerte finden am 10. März 2026 in Brühl (für den westlichen Rhein-Neckar-Kreis) sowie am 11. März 2026 in der Musikschule Mannheim (für das Stadtgebiet) statt.

Die Musikschule Mannheim und die Stadt Mannheim gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich zu ihren hervorragenden Leistungen und wünschen den qualifizierten jungen Musikerinnen und Musikern viel Erfolg beim Landes- und Bundeswettbewerb.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 20:48

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Februar 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com