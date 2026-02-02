

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 23. bis 25. Januar 2026 war die Musikschule Mannheim erneut Austragungsort des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“. Bereits zum 63. Mal trafen sich hier junge musikalische Talente aus Mannheim und dem westlichen Rhein-Neckar-Kreis, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Aufgrund deutlich gestiegener Anmeldezahlen erstreckte sich der Wettbewerb erstmals über drei volle Tage.

Insgesamt nahmen 187 junge Musikerinnen und Musiker teil und präsentierten ihr Programm auf hohem künstlerischem Niveau. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, die öffentliche Wertung zu verfolgen und sich von den beeindruckenden Leistungen zu überzeugen.

Die Jury vergab insgesamt 74 erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, davon 47 an Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mannheim. Weitere 100 erste Preise ohne Weiterleitung gingen an die Teilnehmenden, darunter ebenfalls 47 an die Musikschule Mannheim. Besonders stark vertreten waren hierbei die jüngsten Altersgruppen 1a und 1b, also 8 Jahre und jünger und zwischen 8 und 10 Jahren, für die noch keine Weiterleitung vorgesehen ist. Ergänzt wurde das hervorragende Ergebnis durch 12 zweite Preise und einen dritten Preis. Damit konnten alle Teilnehmenden den Wettbewerb mit einer Auszeichnung und großer Anerkennung ihrer musikalischen Leistung abschließen.

Die Wertungen umfassten in diesem Jahr die Solokategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drumset (Pop) und Gitarre (Pop) sowie die Ensemblekategorien Kammermusik für Streich-, Blas- und gemischte Ensembles, Akkordeon-Kammermusik und besondere Besetzungen im Bereich „Neue Musik“.

Die Vielzahl an Auszeichnungen und Weiterleitungen unterstreicht die hohe Qualität der musikalischen Ausbildung in der Region. Bildungsbürgermeister Dirk Grunert würdigte die Leistungen der jungen Musikerinnen und Musiker:

„Bereits die intensive Vorbereitung auf den Wettbewerb ist ein Gewinn für die persönliche und musikalische Entwicklung. Umso erfreulicher ist es, dass sich die Ergebnisse auf einem so hohen Niveau bewegen und Mannheim auch auf Landes- und wahrscheinlich dann auch Bundesebene hervorragend vertreten sein wird.“

Musikschulleiter Bjoern Strangmann ergänzte:

„Spitzenerfolge entstehen auf der Grundlage einer breiten, zugangsoffenen musikalischen Bildungsarbeit. Diese Basis und die daraus hervorgehenden Spitzenleistungen gehören untrennbar zusammen. Beides ist uns ein wichtiges Anliegen und darauf sind wir sehr stolz.“

Der Regionalwettbewerb bildet die Voraussetzung für die Teilnahme am Landeswettbewerb Baden-Württemberg, der vom 18. bis 22. März 2026 in Ditzingen und Waldstetten stattfinden wird. Dort können sich die erfolgreichsten Teilnehmenden für den Bundeswettbewerb qualifizieren, der vom 21. bis 31. Mai 2026 in München und Regensburg ausgetragen wird.

Ergebnisse des Regionalwettbewerbs Mannheim 2026

•Gesamtzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 187

•Preisverteilung:

o74 erste Preise mit Weiterleitung

o100 erste Preise ohne Weiterleitung

o12 zweite Preise

o1 dritter Preis

•Erfolge der Musikschule Mannheim:

o47 erste Preise mit Weiterleitung

o47 erste Preise ohne Weiterleitung (davon 19 in den AG 1a und 1b)

oInsgesamt 94 Preise

Bewertete Kategorien in Mannheim:

•Solowertungen: Klavier, Harfe, Gesang, Drumset (Pop) und Gitarre (Pop)

•Kammermusik für Streichinstrumente

•Kammermusik für Blasinstrumente

•Kammermusik für gemischte Ensembles

•Akkordeon-Kammermusik

•Besondere Besetzungen: Neue Musik

Die Preisträgerkonzerte finden am 10. März 2026 in Brühl (für den westlichen Rhein-Neckar-Kreis) sowie am 11. März 2026 in der Musikschule Mannheim (für das Stadtgebiet) statt.

Die Musikschule Mannheim und die Stadt Mannheim gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich zu ihren hervorragenden Leistungen und wünschen den qualifizierten jungen Musikerinnen und Musikern viel Erfolg beim Landes- und Bundeswettbewerb.

