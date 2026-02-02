Mannheim/Edingen-Neckarhausen – 19-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mannheim//Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 19-jähriger Mann flüchtete am frühen Montagmorgen im Stadtteil Seckenheim mit seinem BMW vor der Polizei. Der BMW fiel einer Polizeistreife gegen 0:45 Uhr auf, als dieser in der Schwabenstraße in Richtung Ilvesheim unterwegs war. In Höhe der Lörracher Straße gaben die Beamten dem Fahrer des BMW deutliche Anhaltesignale. Diese ignorierte der 19-Jährige und gab Gas. Die Beamten folgten dem BMW-Fahrer, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 145 km/h in Richtung Edingen flüchtete. Dort setzte er seine Flucht in Richtung Heidelberg-Wieblingen fort. Noch bevor die Polizeistreife zu dem Flüchtenden aufschließen konnte, kam der junge Mann an der Einmündung L 637/Mannheimer Straße nach derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend überschlug sich der BMW mehrfach und kam schließlich im Feld zum Stillstand. Der junge Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde er zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten. Da der Mann deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung seines Führerscheins stellten die Beamten fest, dass es sich um eine Fälschung handelte. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 14:33