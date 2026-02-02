Ludwigshafen – Ruchheim: Dutzende Parkverstöße geahndet und zwei Abschleppmaßnahmen durchgeführt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Verkehrsüberwachung des Bereichs Öffentliche Ordnung hat am Mittwochvormittag, 28. Januar 2026, zahlreiche Parkverstöße im Stadtteil Ruchheim geahndet. Das Augenmerk dieser Schwerpunktkontrolle des ruhenden Verkehrs lag auf dem gesamten Stadtteil. Insgesamt 67 gebührenpflichtige Verwarnungen stellten die 12 Kontrolleur*innen des Ordnungsamtes dabei im Zeitraum zwischen 6 bis 9 Uhr aus. Zudem ordneten sie zwei Abschleppmaßnahmen an.
In 9 Fällen traf die Verkehrsüberwachung Vormerkungen, die in der Regel abgestellte Anhänger auf öffentlichen Parkflächen betraf. Fahrzeuge wie Anhänger oder Wohnwagen dürfen auf solchen Flächen maximal zwei Wochen unbewegt stehen. Die Verkehrsüberwachung prüft nach Ablauf dieser Frist nach, ob die Fahrzeuge bewegt wurden. Falls dies nicht der Fall ist, können Abschleppmaßnahmen angeordnet werden.
Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten wird die Verkehrsüberwachung künftig weiterhin Schwerpunkt-kontrollen unangekündigt durchführen.
Quelle Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 15:17