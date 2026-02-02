Ludwigshafen – Harte Musik, weiches Herz: Metalheads helfen Obdachlosen mit Schlafsäcken

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Metal-Fans spenden Schlafsäcke für Obdachlose

Keiner hat so ein großes Herz für Obdachlose wie Metalheads, die Anhänger lauter und harter Musik. Auch in diesem Jahr fließen viele Spenden und ein Großteil der Mitgliedsbeiträge des gemeinnützigen Vereins Metality e.V. in die Aktion „666 Schlafsäcke für die Outsiders outside“. Auch in diesem Winter verteilt das „lauteste Netzwerk der Welt“ über seine lokalen Chapter in ganz Deutschland Schlafsäcke an bedürftige Menschen direkt vor Ort. Wobei „The Number of the Beast“ auch in diesem Jahr deutlich übertroffen wurde: Seit dem Start der Aktion im Corona-Jahr 2020 hat Metality bis heute bereits über 5 000 Schlafsäcke für Obdachlose gesammelt und gekauft.

„Niemand lebt freiwillig auf der Straße“, sagt Michael Karst vom Chapter Rhein Neckar von Metality. „Erst recht nicht im Winter. Umso wichtiger ist es, dass diese Menschen wenigstens einen ordentlichen Schlafsack haben. Und echte Metalheads helfen nicht nur denen auf, die beim Moshpit vor der Bühne hingefallen sind, sondern auch denen, die Im Moshpit des Lebens gestrauchelt sind.“

24 Schlafsäcke für die Rohrlachstube in Ludwigshafen

Die 24 bereit gestellten Schlafsäcke für Obdachlose in diesem Jahr wurden am 26. Januar an die Rohrlachstube der Prot. Jona-Kirchengemeinde Ludwigshafen übergeben, die sie direkt an Bedürftige verteilen.

Metality e.V. ist ein Zusammenschluss von Anhängern harter Metal-Musik, die sich selbst als das „lauteste Netzwerk der Welt“ bezeichnen. Der Verein existiert seit dem Frühjahr 2020. Inzwischen zählt er schon über 4 500 Mitglieder nicht nur in Deutschland, die sich in 55 lokalen „Chaptern“ unterorganisiert haben. Mitgründer des Netzwerkes sind auch die Macher des legendären Wacken-Festivals Holger Hübner und Thomas Jensen.

Alle Infos auch über weitere soziale Projekte des Vereins finden Sie im Internet unter www.metality.org

Quelle:

Michael Karst

YNRA – Ganglead, Chapterhead Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 09:46