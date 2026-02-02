Ludwigshafen – Die Frauenunion Ludwigshafen trauert um Prof.Dr. Rita Süssmuth

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.
Die Frauenunion Ludwigshafen trauert um die Ehrenvorsitzende der Frauenunion Deutschlands Fr.Prof.Dr. Rita Süssmuth ( Bundestagspräsidentin a.D.), so die Kreisvorsitzende der Frauenunion Ludwigshafen Kirsten Pehlke.
Mit großer Bestürzung haben wir vom Tode unserer Ehrenvorsitzenden der Frauenunion Deutschlands erfahren. Über Jahrzehnte prägt Prof.Dr Süssmuth die Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Nicht nur als Bundestagspräsi-
dentin, auch als Bundesfamilienministerin.
Bis ins hohe Alter engagierte sich Prof.Süssmuth Leidenschaftlich für Gleichberechtigung, Demokratie, Zusammenhalt der Generationen und Frauenrechte.
Ein besonderer Schwerpunkt ihres Wirkens lag auf der Frauenpolitik. Ihre Stimme wird uns in der Frauenunion sehr fehlen, so Kirsten Pehlke.
Herzlichen Dank für das unermüdliche Engagement für Frauen und Frauenrechte Fr.Prof.Dr.Süssmuth.
Wir werden sie in dankbarer Erinnerung behalten.
Frauenunion Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 15:15