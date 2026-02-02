Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Montagabend (02.02.2026) kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Brand in der Krobsburgstraße im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren umgehend im Einsatz.

Nach ersten Informationen konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort, musste jedoch keine Personen medizinisch versorgen.

Zur Ursache des Brandes sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird MRN-News nachberichtet.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 22:34