Ludwigshafen – Böller am Morgen: KVD beendet Lärm-Alarm in der Gartenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Montagmorgen, 2. Februar 2026, die Lärmbelästigung durch einen 41-jährigen Mann in der Gartenstadt beendet. Eine Anwohnerin hatte sich um 8.15 Uhr über Lärm durch Feuerwerkskörper und laute Musik aus einem benachbarten Haus beschwert. Die Einsatzkräfte fuhren die Örtlichkeit an und sahen kurz danach selbst, wie ein gezündeter Böller aus dem Fenster des Hauses geworfen wurde und zudem lautstarke Musik aus der Wohnung drang.

Der KVD suchte die Wohnung auf, die die Quelle der Ruhestörung war und sprach mit dem 41-Jährigen, der den Einsatzkräften geöffnet hatte. Nach der Ermittlung der Personalien des Mannes forderten die KVD-Einsatzkräfte ihn auf, das Zünden von Feuerwerkskörpern zu unterlassen und Musik in der Wohnung nur noch in Zimmerlautstärke abzuspielen. Der Mann zeigte sich einsichtig.

Quelle Stadt lu

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 15:33