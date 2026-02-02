Leimen – Blutige Auseinandersetzung: Mann verletzt, Täter mit Auto auf der Flucht

Leimen / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie die Polizei mitteilt kam es am 01.02.2026 gegen 13.50 Uhr in Leimen, St.Ilgener Straße zu einer körperlichen Auseinadersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Im Rahmen dieser Auseinadersetzung erlitt ein jetziger 29-jähriger Geschädigter Mann eine blutende Wunde am Bein, welche in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der vermeintliche Angreifer begab sich im Anschluss der Tathandlung zu einem in der Nähe geparkten Pkw und entfernte sich, im Beisein eines unbeteiligten Begleiters, von der Tatörtlichkeit. Augenzeugen der Auseinandersetzung verständigten die Polizei. Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter sowie dem Fluchtfahrzeug wurden eingeleitet. Hierbei kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an und werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zu den am Tatgeschehen Beteiligten Personen machen können, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer: 06222/ 57090 aufzunehmen.

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 08:44