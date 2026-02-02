Landau – Trinkwasserdesinfektion Rohrbach: Auch Wasser für Mörzheim wird aktuell gechlort

Landau / Mörzheim / Die EnergieSüdwest Netz GmbH informiert darüber, dass es aufgrund aktueller Störungen in der Wasserversorgung Rohrbach seit dem 1. Februar zu einer geänderten Trinkwasserversorgung in Mörzheim kommt.

Rohrbach wird aktuell über die Verbandsgemeindewerke Landau-Land mit Trinkwasser versorgt, das durch den Ort Göcklingen und Mörzheim geleitet wird. Auch das in Mörzheim bezogene Wasser wird bereits durch die Verbandsgemeindewerke Landau-Land mit Chlor desinfiziert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verbraucher jederzeit mit hygienisch einwandfreiem Wasser versorgt werden. Die Chlordosierung wird so vorgenommen, dass Restgehalte von maximal 0,3 mg/l Chlor erreicht werden. Diese Konzentration entspricht dem in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwert und ist nicht gesundheitsschädlich. Für Aquarien ist das gechlorte Wasser ungeeignet. Sobald der Wasserbezug aus Göcklingen für Rohrbach und somit die Chlorung wiedereingestellt wird, werden wir dies bekannt geben.

Quelle: EnergieSüdwest Netz GmbH / Stadtverwaltung Landau

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 09:49