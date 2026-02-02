Landau – Großes Dankeschön auf der Leinwand – Ehrenamtskino der Stadt Landau am Freitag, 20. März, im Universum Theater

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn sich der Vorhang hebt und das Licht im Kinosaal ausgeht, stehen in Landau die Ehrenamtlichen im Mittelpunkt: Die Stadt Landau lädt am Freitag, 20. März, ehrenamtlich Engagierte zu einem kostenfreien Kinoabend ins Universum Theater Landau ein. Mit dem Ehrenamtskino bedankt sich die Stadt bei den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in Vereinen, Initiativen und sozialen Organisationen für das Gemeinwohl einsetzen. Organisiert wird die Veranstaltung von der Koordinationsstelle Ehrenamt der Stadt Landau in Kooperation mit dem Bethesda Landau sowie dem Club Behinderter und ihrer Freunde Südpfalz (CBF). Gezeigt wird der französische Film „Die progressiven Nostalgiker“ von Vinciane Millereau – eine humorvolle Zeitreise-Komödie, die Geschlechterrollen und Lebensstile von 1958 mit heutigen Perspektiven vergleicht. „Das Ehrenamt prägt Landau in seiner Vielfalt und Lebendigkeit“, sagt Beigeordnete Lena Dürphold. „Mit diesem besonderen Kinoabend möchten wir unsere Anerkennung sichtbar machen und den Ehrenamtlichen einen schönen, gemeinsamen Moment schenken.“ „Ehrenamtliches Engagement ist unverzichtbar für das soziale Miteinander in unserer Stadt“, betont Angelika Kemmler, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Landau. „Mit dem Ehrenamtskino möchten wir all jenen Danke sagen, die sich Tag für Tag mit Herz, Zeit und Verantwortungsbewusstsein für andere Menschen einsetzen.“

Um möglichst vielen Ehrenamtlichen die Teilnahme zu ermöglichen, finden zwei Filmvorführungen statt: eine Nachmittagsvorführung um 15 Uhr sowie eine Abendvorführung um 19 Uhr. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor Filmbeginn. Alle Gäste erhalten zur Begrüßung eine Tüte Popcorn. Begleitend findet ein Sektempfang statt: für die Nachmittagsvorführung nach dem Film um 17 Uhr, für die Abendvorführung vor dem Film um 18 Uhr. Pro Vorführung stehen 450 kostenfreie Plätze zur Verfügung .Die Anmeldung erfolgt gesammelt über die jeweiligen Vereine oder sozialen Organisationen bis spätestens Ende Februar per E-Mail an angelika.kemmler@landau.de. Bitte angeben, ob eine Teilnahme an der Nachmittags- oder Abendvorführung gewünscht ist. Die kostenfreien Eintrittskarten gibt´s dann für alle Angemeldeten an der Abendkasse.

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 15:17