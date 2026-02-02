  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

02.02.2026, 13:53 Uhr

Landau – Betrüger versprechen Hilfe – Mann aus der Südlichen Weinstraße verliert über eine halbe Million Euro

Achtung 7 600x330Landau / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 68-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße ist Opfer eines groß angelegten Betrugs geworden. Rund 70.000 Euro verlor der Mann bereits im Jahr 2025 durch einen sogenannten „Kryptobetrug“. Um die Weihnachtszeit (2025) wurde er erneut telefonisch von bislang unbekannten Tätern kontaktiert. In den Gesprächen wurde ihm glaubhaft vorgespiegelt, er könne das zuvor durch Anlagenbetrug verlorene Geld zurückerhalten.

Im Vertrauen auf diese Darstellung überwies der Mann zwischen Weihnachten und dem 30. Januar mehr als 500.000 Euro auf ein Konto der Betrüger in Malta.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

In vielen Fällen sind Opfer von Telefonbetrügern psychisch stark belastet. Die Scham, die sie empfinden, nachdem sie auf die heimtückischen Maschen der Täter reingefallen sind und unter Umständen erhebliche Teile ihrer Ersparnisse und Altersvorsorge verloren haben, wiegt schwer. Dies verhindert oftmals, dass sie sich Angehörigen oder der Polizei anvertrauen. Dabei sollte eins klar sein: Sie sind nicht allein. Sie haben sich auch nicht leichtfertig „übers Ohr hauen lassen“. Denn die Täter agieren äußerst trickreich und skrupellos. Dabei passen sie ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an. Opfer von Straftaten und deren Angehörige können sich vertrauensvoll an unsere Opferschutzberatung unter Telefon: 0621 963-21160 wenden. Dort erhalten sie Unterstützung, Beratung und Tipps, wie sie das Erlebte bewältigen können sowie Informationen zu weiteren Hilfeeinrichtungen und Opferrechten. Um Sie noch besser vor Betrugsversuchen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline zum Schutz vor Betrug eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963-21177 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können. Weitere Präventionstipps finden Sie auch im Internet unter https://s.rlp.de/93 oder www.polizei-beratung.de.

Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen
– Beachten Sie, dass die Polizei Sie nie unter der 110
kontaktiert.
– Wenn Sie im Gespräch aufgefordert werden unter Verwendung der
Rückruftaste die 110 zu wählen, legen Sie auf und wählen Sie die
Nummer selbst.
– Geben Sie keine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum,
Bankverbindungen, Vermögensverhältnisse an fremde Personen
heraus.
– Die Polizei schickt keine Zivilkräfte, um Geld oder Wertsachen
abzuholen und vorsorglich in Verwahrung zu nehmen.
– Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus den Telefonverzeichnissen
löschen.
– Bringen Sie den Anruf bei der nächsten Polizeidienststelle oder
per Onlinewache zur Anzeige.

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 13:53

﻿

