Herxheim: Wieder Wasser im Rohrbacher Leitungsnetz

Herxheim / Rohrbach, 1. Februar 2026. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wird seit ca. 16:30 Uhr wieder Wasser in das Leitungsnetz Rohrbach eingespeist.

Das Wasser steht ab diesem Zeitpunkt für den Brauchwassergebrauch, also für Toiletten, zur Verfügung. Entgegen anderslautender Informationen vom Sonntagmittag kann das Wasser auch abgekocht nicht als Trinkwasser, zum Duschen oder zur Zubereitung von Speisen verwendet werden, da es derzeit nicht der Trinkwasserverordnung entspricht.

Das Wasser ist gechlort und daher nicht geruchsneutral. Wir weisen ebenfalls noch einmal darauf hin, dass es nicht für Aquaristik geeignet ist.

Wir informieren, sobald die Nutzung als Trinkwasser wieder möglich ist.

Hintergrund: Technische Störung und umfangreiche Reparaturen

Am Samstag, 31. Januar, kam es gegen 10:30 Uhr zu einer technischen Störung an der Brunnenanlage in Rohrbach. Ursache war eine defekte Pumpe, die in rund 50 Metern Tiefe ausgetauscht werden musste. Die Arbeiten erfolgten am selben Tag unter Einsatz eines Schwerlastkrans. Nach erfolgreichem Einbau und Spülung des Brunnens konnte die Einspeisung in den Hochbehälter gegen 21.00 Uhr zunächst wiederaufgenommen werden.

Gegen 23:30 Uhr trat jedoch erneut ein Defekt an der neuen Pumpe auf. Über Nacht wurden deshalb umfangreiche Abstimmungen mit den benachbarten Wasserversorgern, der Fachberatung der Fachgruppe Trinkwasserversorgung des THW aus Wörrstadt, der örtlichen Feuerwehr, dem Gesundheitsamt und mehreren Transportunternehmen getroffen. Seit den frühen Morgenstunden am 1. Februar laufen Ersatzmaßnahmen, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Dazu zählen Wassertransporte, Zuschaltungen benachbarter Versorger und die Herstellung einer Notversorgung.

Ab etwa 11 Uhr begannen Spülarbeiten zur Beseitigung von Trübungen im Leitungsnetz. Nach erfolgter Abstimmung mit dem Gesundheitsamt kann die Notversorgung gegen 16:30 Uhr schrittweise in Betrieb gehen – zu diesem Zeitpunkt wieder erstes Brauchwasser nach Rohrbach geliefert.

Die Verbandsgemeindewerke Herxheim stehen in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und informieren fortlaufend über die weitere Entwicklung.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 08:40