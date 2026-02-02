Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 7. März 2026, findet um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) ein Lehrerkonzert der Musikschule Heppenheim im Kurfürstensaal, Amtsgasse 5, statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das Künstlerduo Ralph Dillmann (Gesang) und Gerd Kaufhold (Klavier) präsentiert unter dem Titel „Schnitzel oder Kaviar?“ Lieder und Chansons von Kreisler, Leopoldi, Wartke und Bernstein rund ums Thema Essen – witzig, bissig und musikalisch vielseitig. Nach dem Erfolg ihres Programms „Sind Sie Knie oder Hüfte?“ erwartet das Publikum ein genussvoll-humorvoller Konzertabend.

