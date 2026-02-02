

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Steigende Kosten, zunehmende Regulierung und unsichere Rahmenbedingungen setzen Unternehmen spürbar unter Druck. Die Frage, wie wettbewerbsfähig der Wirtschaftsstandort Deutschland unter diesen Bedingungen bleibt, ist zentral – für Mittelstand, Industrie und Handwerk gleichermaßen.

Diese Fragestellung steht im Mittelpunkt dieser öffentlichen Veranstaltung im Landtagswahlkampf. Gitta Connemann MdB, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) und Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand, steht als kompetenter Gast für einen Austausch in Heidelberg zur Verfügung.

Ablauf:

• Begrüßung durch Nicole Huber, CDU-Landtagskandidatin für Heidelberg

• Impulsvortrag von Gitta Connemann MdB

• Moderiertes Gespräch und Diskussion

• Gelegenheit zu Gesprächen im Anschluss

Ort und Zeit: Dienstag, 3. Februar

Beginn: 15:00 Uhr

HD Vision Systems, Palo-Alto-Platz 11, 69124 Heidelberg

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, unter denen Unternehmen heute investieren, wachsen und Arbeitsplätze sichern können.

Quelle: CDU-Landtagskandidatin Nicole Huber

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 23:30