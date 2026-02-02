Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Steigende Kosten, zunehmende Regulierung und unsichere Rahmenbedingungen setzen Unternehmen spürbar unter Druck. Die Frage, wie wettbewerbsfähig der Wirtschaftsstandort Deutschland unter diesen Bedingungen bleibt, ist zentral – für Mittelstand, Industrie und Handwerk gleichermaßen.
Diese Fragestellung steht im Mittelpunkt dieser öffentlichen Veranstaltung im Landtagswahlkampf. Gitta Connemann MdB, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) und Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand, steht als kompetenter Gast für einen Austausch in Heidelberg zur Verfügung.
Ablauf:
• Begrüßung durch Nicole Huber, CDU-Landtagskandidatin für Heidelberg
• Impulsvortrag von Gitta Connemann MdB
• Moderiertes Gespräch und Diskussion
• Gelegenheit zu Gesprächen im Anschluss
Ort und Zeit: Dienstag, 3. Februar
Beginn: 15:00 Uhr
HD Vision Systems, Palo-Alto-Platz 11, 69124 Heidelberg
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, unter denen Unternehmen heute investieren, wachsen und Arbeitsplätze sichern können.
Quelle: CDU-Landtagskandidatin Nicole Huber
Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 23:30