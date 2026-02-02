Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Klimakrise, Wasserstress und Biodiversitätsverlust verändern die ökologischen Rahmenbedingungen weltweit – und sie wirken längst konkret vor Ort. Auch Städte wie Heidelberg stehen vor der Frage, wie gut ihre natürlichen Grundlagen auf zunehmende Belastungen vorbereitet sind und welche Schlüsse Politik daraus ziehen muss.

Diese Fragestellung steht im Mittelpunkt dieser öffentlichen Veranstaltung im Landtagswahlkampf. von Nicole Huber. Volker Ziesling, Diplom-Forstwirt und ausgewiesener Experte für Waldökosysteme und ökologische Transformationsprozesse, wird einen wissenschaftlich fundierten Blick auf globale Entwicklungen und ihre regionalen Auswirkungen werfen.

Ablauf:

• 19:00 Uhr – Begrüßung und Einführung durch Nicole Huber, CDU-Landtagskandidatin für Heidelberg

• 19.15 Uhr – Impulsvortrag von Volker Ziesling

• 20.00 Uhr – Moderiertes Gespräch und Diskussion

• 20:45 Uhr – Gelegenheit zu Gesprächen im Anschluss

Ort und Zeit:

Dienstag, 3. Februar

19:00 Uhr

Qube Bergheim, Bergheimer Str. 74, 69115 Heidelberg

Quelle: CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Huber

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 22:52