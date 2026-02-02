Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – terranets bw baut seit August 2025 den 61 Kilometer langen Abschnitt der wasserstofftauglichen Gastransportleitung SEL (Süddeutsche Erdgasleitung) zwischen Heidelberg und Heilbronn. Die SEL wird zunächst moderne Gaskraftwerke in Baden-Württemberg mit Erdgas versorgen und zukünftig Wasserstoff transportieren. Der Abschnitt zwischen Heidelberg und Heilbronn soll ab Ende 2026 Gas transportieren. Unterirdische Querung zwischen Heidelberg und Leimen Die SEL wird zwischen Heidelberg und Heilbronn in Etappen realisiert. Seit August 2025 wird die SEL zwischen Heidelberg und Leimen auf einer Länge von drei Kilometern unterirdisch verlegt. In den Ortsteilen Heidelberg-Emmertsgrund und Leimen-Lingental werden Weinanbauflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, ein Steinbruch und ein Landschaftsschutzgebiet unterquert. Für die Querung wurde im Sommer 2025 in Heidelberg-Rohrbach auf Höhe des Gewerbegebiets eine Bohrgrube erstellt. Die mit den zuständigen Behörden abgestimmte Belieferung der Baustelle kann ausschließlich über den direkt angrenzenden Feldweg verlaufen. Dieser ist zugleich ein wichtiger Verbindungsweg zwischen Heidelberg und Leimen, insbesondere für Fahrradfahrer:innen, Fußgänger:innen und Erholungssuchende.

Umleitung an Feldweg zwischen Heidelberg und Leimen

Um den Baustellenverkehr vom Fuß- und Radverkehr zu trennen und damit Pendler:innen, Fahrradfahrer:innen und Fußgänger:innen zu entlasten, richtet terranets bw ab Montag, 2. Februar 2026 bis voraussichtlich März 2026 eine

Umleitung über einen parallel verlaufenden Feldweg ein. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

terranets bw bittet um Verständnis

terranets bw arbeitet daran, den Bau so effizient wie möglich umzusetzen und die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Einschränkungen während der Bauarbeiten lassen sich jedoch nicht gänzlich vermeiden. Alle Bürger:innen –

insbesondere Pendler:innen, Anwohner:innen und Erholungssuchende – bittet terranets bw um Verständnis für die Notwendigkeit der Arbeiten.

Mehr Informationen zur SEL finden Sie unter www.terranets-sel.de.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an sel@terranets-bw.de.

2. Februar 2026