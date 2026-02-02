Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Februar stellen die Stadtwerke Heidelberg ihr Ausbildungsangebot auf zwei Ausbildungsmessen in der Region vor: Am 5. Februar 2026 auf dem Tag der Berufe in Wiesloch sowie vom 26. bis zum 28. Februar auf der Jobs for Future in Mannheim.

Der Tag der Berufe findet am Donnerstag, den 5. Februar, von 14 bis 18 Uhr im Palatin Kongresszentrum in Wiesloch statt. Dort haben interessierte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, das Ausbildungsangebot der Stadtwerke Heidelberg kennenzulernen – darunter technische und kaufmännische Ausbildungsberufe sowie duale Studiengänge.

Von Donnerstag, den 26. Februar, bis Samstag, den 28. Februar, ist der regionale Energieversorger jeweils von 9 bis 16 Uhr mit einem Stand auf der Ausbildungsmesse Jobs for Future in der Maimarkthalle in Mannheim vertreten.

Auf beiden Messen können Interessierte den Ausbildern und Auszubildenden der Stadtwerke Heidelberg ihre Fragen direkt vor Ort stellen und erhalten damit Informationen aus erster Hand.

Ausbildung bei den Stadtwerken Heidelberg

Wer nach einer guten Ausbildung mit Sinn und Spaß und mit einem unterstützenden Team an seiner Seite sucht, findet mit den Stadtwerken Heidelberg einen Arbeitgeber, der viel bietet: einen guten Start in das Berufsleben, bestes Klima und viele besondere Leistungen.

Für den Ausbildungsbeginn im September 2026 können sich engagierte Nachwuchskräfte (m/w/i) ab sofort noch für den Beruf der Fachangestellten für Bäderbetriebe bewerben.

Folgende Ausbildungsberufe werden für den Ausbildungsbeginn im September 2027 angeboten:

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

Fachangestellte für Bäderbetriebe

Fachinformatiker – Systemintegration

Industriekaufleute

Mehr zu den Stadtwerken Heidelberg als Arbeitgeber auf www.sowillicharbeiten.de oder telefonisch bei den Ansprechpartnern für die Ausbildung unter 06221 513-4120.

Über die Stadtwerke Heidelberg

Die Stadtwerke Heidelberg sorgen dafür, dass in Heidelberg und der Region alles läuft: Mit sauberer Energie, vielen Services rund um Energiesparen und Klimaschutz. Sie beliefern über 200.000 Menschen mit Trinkwasser und betreiben die Bergbahnen, die Schwimmbäder und Parkhäuser. Und sie schaffen die Energiewende vor Ort – mit innovativen Techniken und immer mehr erneuerbaren Energien. Durch Glasfaserkabel, E-Ladesäulen und intelligente Straßenbeleuchtung machen sie Heidelberg fit für die Zukunft.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 21:19