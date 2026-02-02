Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit dem Eröffnungskonzert des Philharmonischen Orchesters Heidelberg hat die große Wiedereröffnung des Konzerthauses Stadthalle Heidelberg nach mehrjähriger umfassender Sanierung am Sonntagabend, 1. Februar 2026, ihren glanzvollen Abschluss erfahren. Unter der Leitung seines Generalmusikdirektors Mino Marani begeisterte das Orchester mit Johannes Brahms „Konzert D-Dur für Violine und Orchester op. 77“ sowie Ludwig van Beethovens „Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67“. Besucherinnen und Besucher profitierten beim Eröffnungskonzert von den ansteigenden Sitzreihen, die dank Hubböden im Wolfgang-Marguerre-Saal künftig möglich sind – und bei Konzerten zu einer besseren Sicht und gemeinsam mit weiteren Maßnahmen zu einer besseren Akustik für das Publikum führen. Verbesserungen, die die sanierte Stadthalle zu einem Konzerthaus nach international erstklassigen Standards machen.

OB Würzner: „Mit Großzügigkeit Geschenk gemacht, das Generationen berühren wird“

Zu Beginn dankte Oberbürgermeister Eckart Würzner in seiner Ansprache Wolfgang und Barbara Marguerre für ihr einzigartiges Engagement gemeinsam mit dem Unternehmen Octapharma, das die umfassende Sanierung der Stadthalle erst möglich gemacht hat: „In der Stadthalle schlägt das Herz unserer Stadt. Es ist das Haus der Heidelbergerinnen und Heidelberger, unsere Perle am Neckar. Die sanierte Stadthalle ist Ausdruck der Verbundenheit von Wolfgang Marguerre und seiner Familie zu Heidelberg. Mit ihrer Großzügigkeit haben sie allen Heidelbergerinnen und Heidelbergern ein Geschenk gemacht, das Generationen berühren wird“, betonte Oberbürgermeister Würzner, der sich im Namen der Stadt, des Gemeinderates und aller Bürgerinnen und Bürger bedankte. Die Besucherinnen und Besucher sowie die Musikerinnen und Musiker erhoben sich von ihren Plätzen und dankten mit langanhaltendem Beifall.

Wolfgang Marguerre: „Große Freude und Dankbarkeit“

„Die Stadthalle war für mich immer mehr als ein Gebäude – sie ist ein Ort der Begegnung, der Musik und der Gemeinschaft. Dass sie nun in neuem Glanz wieder für alle Heidelbergerinnen und Heidelberger offensteht, erfüllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit. Wenn dieses Haus Menschen zusammenbringt, Kultur lebendig macht und auch kommende Generationen inspiriert, dann hat sich dieses Engagement mehr als gelohnt“, sagte Wolfgang Marguerre.

Gemeinsam mit seiner Familie und seinem Unternehmen Octapharma deckt er in vollem Umfang die Kosten für die Sanierung der Stadthalle in Höhe von 57 Millionen Euro.

Modernes Konzerthaus, das historischen Charme bewahrt hat

„Die Stadthalle präsentiert sich als ein modernes Konzerthaus, das seinen historischen Charme bewahrt hat. Dank der neuen Hubböden können wir heute und in Zukunft Konzerte in einer völlig neuen Dimension genießen. Zugleich kann die Stadthalle weiterhin mit ebenem Parkett genutzt werden und bleibt ein gesellschaftlicher Ort – vom Jugendtanztag über gesellschaftliche Bälle, Feste und Empfänge bis hin zu Fastnachtsveranstaltungen“, sagte Oberbürgermeister Würzner weiter.

Stellvertretend für alle, die von der renovierten Stadthalle profitieren, dankten neben Mathias Schiemer, Geschäftsführer Heidelberg Marketing und Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft (Betreiber der Stadthalle), unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer der Familie Marguerre für ihr einzigartiges Engagement: von Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg, über den Jugendtanztag, das Musikfestival Heidelberger Frühling mit Intendant Thorsten Schmidt, das Festival Enjoy Jazz und die Heidelberger Sinfoniker bis hin zum KlangForum Heidelberg, vom Sportkreis Heidelberg und dem Sportbereich über Vertreter des Heidelberger Gemeinderates und Jugendgemeinderates bis hin zum Stadtteilverein Altstadt und Heidelberger Schulen.

Große Eröffnung der Stadthalle

Zuvor hatten rund 2.400 Bürgerinnen und Bürger am Sonntag – wie berichtet – den ganzen Tag über die „gute Stube“ Heidelbergs besucht. Sie erlebten ein interessantes Bühnenprogramm mit hochklassiger Musik, informativen Talkformaten und Filmvorstellungen – und erhielten damit einen Eindruck, was die Stadthalle nach ihrer umfassenden Sanierung auszeichnet.

Herzstück der sanierten Stadthalle ist der eindrucksvolle Wolfgang-Marguerre-Saal, der dank beweglicher Böden neben einem ebenen Parkett auch ansteigende Sitzreihen für Konzerte ermöglicht – mit verbesserter Sicht und Akustik für das Publikum. Der Säulengang zum Neckar wurde wieder zugänglich gemacht und bildet nun dank Verglasung einen ganzjährigen hochattraktiven Aufenthaltsbereich mit Blick auf Fluss und Philosophenweg. Die Stadthalle nähert sich durch die Sanierungen in vielen Bereichen wieder dem Originalzustand an, etwa durch die Öffnungen im Wolfgang-Marguerre-Saal zum Neckar und zur Altstadt sowie die Treppe zum Montpellierplatz.

Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) hatte die Projektleitung bei der Sanierung des Konzerthauses Stadthalle inne, in enger Abstimmung mit der Betreiberin Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft und dem Architektenbüro Waechter + Waechter.

Fotostrecke vom Eröffnungstag

Eine Fotostrecke auf der städtischen Internetseite unter www.stadthalle.heidelberg.de zeigt Eindrücke von der großen Eröffnung des Konzerthauses Stadthalle am 1. Februar 2026. Dort sind auch weitere Informationen erhältlich.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 22:14