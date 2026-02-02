Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Beim 63. Regionalwettbewerb von Jugend musiziert in Heidelberg haben 89 Schülerinnen und Schüler der Musik- und Singschule teilgenommen: Alle erspielten eine gute Platzierung, im Einzelnen 14 zweite Preise, 22 erste Preise sowie 53 erste Preise mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Bewertet wurden die Solo-Kategorien Klavier, Harfe und Gesang sowie die Ensemblekategorien Kammermusik für Blasinstrumente und Kammermusik für Streichinstrumente. Der Landeswettbewerb findet von 18. bis 22. März 2026 in Ditzingen und Waldstetten statt.

Jugend musiziert ist eine von der Kultusministerkonferenz anerkannte und im Kinder- und Jugendplan des Bundes verankerte Maßnahme der kulturellen Jugendbildung und findet seit 1964 jährlich statt. Der dreistufige Wettbewerb wird zunächst auf Regionalebene ausgetragen, dann folgen Landeswettbewerbe und schließlich geht es zum Bundeswettbewerb.

Diese Schülerinnen und Schüler vertreten die Musik- und Singschule Heidelberg beim Landeswettbewerb:

Klavier:

• Benjamin Fan

• Yishi Huang

• Yuxin Huang

• Johann Niall Zining

• Hanxi Lin

• Duc Viet Nguyen

• Yuheng Henry Pan

• Emiliia Pulatova

• Rin Sadoshima

• Emilia Seitz

• Felix Strissel

• Borun Wang

• Ellie Jin Wang

• Leonie Yuning Zhang

• Quancheng Zhao

• Martin Zhu

• Maximilian Hongcheng Zhu

Harfe:

• Maria-Elisabeth Glaser

• Salome Henrich

Gesang:

• Johann Holland

• Anna Messer

• Thomas Schöberl

Kammermusik für Blasinstrumente

• Gabriel Aspen, Ales Kuni, Leopold Lehmann, Frederick Schieber und Valentin Seitz

• Joel Benischek, Lieselott Spohr und Henriette Staudigel

Kammermusik für Blasinstrumente

• Valentin Maurilio, Aparicio Thomas und Frida Lehmann

• Alma Belgart, Carl Richard Bergmann, Helena Diehl und Leif Schneider

• Valeta Belgart, Leonore Detzel und Clara Schieber

• Emilia Claire Knowles, Charlotte Menke, Joelle Min und Daniel Wei

• Minwoo Cho, Eva Grishchuk, Lorenz Offringa und Samuel Rox

• Sole Kabeya, Frieda Mendler, Josefine Mendler und Antonia Leonie Weilert

• Benjamin Foethke und Nikolai Puppe

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 21:45