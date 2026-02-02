  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Fernwärmeausbau in Neuenheim und Handschuhsheim Süd geht in nächste Runde

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregiom Rhein-Neckar(red/ak) – Seit 2024 arbeiten die Stadtwerke Heidelberg intensiviert am Ausbau der Fernwärme, um immer mehr Haushalten den Anschluss an diese klimafreundliche Wärmeversorgung zu ermöglichen. Die Arbeiten starteten Im Herbst 2024 zunächst in den Stadtteilen Neuenheim und Handschuhsheim Süd. Nun geht der Ausbau in eine neue Phase: Ab voraussichtlich März 2026 geht es im Bereich östlich der Brückenstraße weiter:

Die nächsten Ausbaubereiche

Dazu zählt die Bergstraße ab der Brückenkopfstraße; außerdem die Straßen zwischen der Bergstraße und der Brückenstraße ausgehend von der Ladenburgerstraße im Süden bis zur Blumenthalstraße im Norden. Hinzu kommen Teilbereiche des Hainsbachswegs sowie der Handschuhsheimer Landstraße. Der Ausbau ist für den Zeitraum bis zum Jahr 2028 geplant. Dabei gilt es die aktuelle Ausbauhöhe bis 120 mNN. In Einzelfällen prüfen die Stadtwerke Heidelberg die Höhenlage mit einem Installateur. Hintergrund für diese Grenze sind Sicherheitsaspekte für die Bewohner.

Parallel dazu stehen weitere Lückenschlüsse im Bereich Neuenheim zwischen der Brückenstraße und der Berliner Straße auf dem Plan.

Details zum geplanten Ausbau sind auf einer Online-Karte der Stadtwerke Heidelberg unter www.swhd.de/fernwaerme-verfuegbarkeit zu sehen. Dort finden sich auch Informationen zu unseren weiteren Fernwärme-Baumaßnahmen, etwa im Bereich der Thoraxklinik in Rohrbach.

Interessierte können sich auf dieser Homepage-Seite auch für einen Newsletter über den Fernwärmeausbau anmelden.

Save the Date: Infoabend und Webinar in der letzten Februar-Woche

Für alle, die sich für den Fernwärmeausbau in Neuenheim und Handschuhsheim Süd interessieren, bieten die Stadtwerke Heidelberg am Dienstag, den 24. Februar, um 17.30 Uhr eine Infoveranstaltung im Bürgerhaus Neuenheim an. Wer an dem Termin nicht teilnehmen kann, hat am nächsten Tag, Mittwoch, den 25. Februar, die Möglichkeit, an einem Webinar teilzunehmen. Details zu den beiden Veranstaltungen veröffentlichen die Stadtwerke Heidelberg rechtzeitig über ihre Homepage unter www.swhd.de/veranstaltungen sowie über die Presse.

Der in den Neuenheimer Nachrichten und einigen Online-Kanälen angekündigte Infostand beim Neuenheimer Wochenmarkt am 7. Februar und am 21. Februar entfällt leider aufgrund des hohen Anfrageaufkommens für parteipolitische Infostände im Vorfeld der Landtagswahl.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 20:42

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

