Heidelberg / Metropolregion Heidelberg(red/ak) – Vom 6. bis 8. Februar lädt die vhs Heidelberg zu einem Kunstworkshop im Stile des Schweizer Bildhauers Giacometti und bietet Raum, für experimentelles Arbeiten. Mit Materialien wie Holz, Draht, Gipsbinden, Pappmaché und Stoff entstehen individuelle Arbeiten, die sich zwischen gegenständlicher Darstellung und freier Abstraktion bewegen. Der Kurs richtet sich gleichermaßen an Einsteiger*innen wie an Teilnehmende mit Vorerfahrung. Unter der fachkundigen Anleitung der Künstlerin Raingard Tausch werden die Teilnehmenden in ihrem künstlerischen Arbeiten begleitet

Eine Anmeldung bei der vhs Heidelberg ist bis 3. Februar unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de erforderlich.

Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

Quelle: Volkshochschule Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 21:05