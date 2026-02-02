Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule in der Übersicht –

„Einbürgerungstest, Termin 3 – am Vormittag“

Veranstaltung mit Karin Träber, Bellheim, Schulstraße 4, 2. OG, Besprechungsraum (über Außentreppe). Dienstag, 17. März 2026, 10 bis 11 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person. Anmeldeschluss: 17. Februar 2026

„Einbürgerungstest, Termin 4“

Veranstaltung mit Karin Träber, Bellheim, Schulstraße 4, 2. OG, Besprechungsraum (über Außentreppe). Dienstag, 17. März 2026, 15 bis 16 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person. Anmeldeschluss: 17. Februar 2026

„Handhabung eines Feuerlöschers – Sicherheit mit Köpfchen – Kurs A“

Veranstaltung mit Marco Zauner, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.06. Mittwoch, 18. Februar 2026, 18.30 bis 20.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 38 Euro/Person.

„Visible Mending – sichtbare Reparatur“

Veranstaltung mit Susanne Leingang, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Samstag, 21. Februar 2026, 10 bis 12.15 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 15 Euro/Person.

„Meditation- und Mindfulness“

Veranstaltung mit Alexandra Martín Gómez, Beginn: Samstag, 21. Februar 2026, 11.30 bis 13 Uhr, Kursende: 11. April 2026, Kursdauer: 7 Termine, Teilnahmegebühr: 50 Euro/Person.

„Diagnose Demenz – was tun? – Vortragsreihe zum Thema Demenz“

Veranstaltung mit Anette Krumhaar, Jockgrim, Maximilianstr. 44, 76751 Jockgrim. Montag, 23. Februar 2026, 17.30 bis 19.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 8 Euro/Person.

„Deutsch B1“

Veranstaltung mit Dominik Ralser, Germersheim, August-Keiler-Straße 35, Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus, linkes Seitengebäude, EG, Saal 008. Beginn: Montag, 23. Februar 2026, 19 bis 20.30 Uhr, Kursende: 15. Juni 2026, Kursdauer: 14 Termine, Teilnahmegebühr: 90 Euro/Person.

„Russisch A1.1“

Veranstaltung mit Elena Pozdniakova, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 048. Beginn: Montag, 23. Februar 2026, 17 bis 18.30 Uhr, Kursende: 11. Mai 2026, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 64 Euro/Person.

„Klima und Eigenanbau: Natürlich gärtnern mit Permakultur“

Veranstaltung mit René Franz, Online-Schulungsform. Dienstag, 24. Februar 2026, 18 bis 19.30 Uhr, Kursende: 24. Februar 2026, Link wird an Teilnehmende verschicken, Teilnahmegebühr: kostenfrei.

„Nähen und Schneidern – für Anfängerinnen und Anfänger sowie Fortgeschrittene – Kurs A“

Veranstaltung mit Dagmar Palluch, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Dienstag, 24. Februar 2026, 18.30 bis 21.30 Uhr, Kursende: 24. März 2026, Kursdauer: 5 Termine, Teilnahmegebühr: 62 Euro/Person.

„iPhone – für Neueinsteigende“

Veranstaltung mit Peter Braun, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 045. Beginn: Mittwoch, 25. Februar 2026, 17 bis 18.30 Uhr, Kursende: 4. März 2026, Kursdauer: 2 Termine, Teilnahmegebühr: 18 Euro/Person.

„Französisch B1.1“

Veranstaltung mit Dominik Ralser, Germersheim, August-Keiler-Straße 35, Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus, linkes Seitengebäude, EG, Saal 008. Beginn: Donnerstag, 26. Februar 2026, 19.30 bis 21 Uhr, Kursende: 18. Juni 2026, Kursdauer: 13 Termine, Teilnahmegebühr: 104 Euro/Person.

„Balance Board – Training für Neueinsteigende“

Veranstaltung mit Jonas Völker, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Freitag, 27. Februar 2026, 18.30 bis 19.30 Uhr, Kursende: 20. März 2026, Kursdauer: 4 Termine, Teilnahmegebühr: 28 Euro/Person.

„Acrylic Pouring Art – Kunstwerke mit Acrylfarben – Kurs B“

Veranstaltung mit Iris Hoffmann, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Samstag, 28. Februar 2026, 14 bis 17 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 90 Euro/Person.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de.

Weitere Infos auch unter www.kvhs-germersheim.de

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 20:54