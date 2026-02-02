Frankenthal – Neues Mobilitätsteam nimmt Arbeit auf

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Verstärkung für eine zukunftsfähige Mobilität in Frankenthal

Mit Julia McCarthy und Tristan Seiwerth stellt sich die Stadt Frankenthal im Bereich der konzeptionellen Verkehrs- und Mobilitätsplanung personell neu und zukunftsorientiert auf. Das neue, der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung zugeordnete Mobilitätsteam arbeitet daran, die Mobilität in Frankenthal nachhaltig weiterzuentwickeln und alle Verkehrsarten gleichwertig zu berücksichtigen – vom Fuß- und Radverkehr über den öffentlichen Personennahverkehr bis hin zum motorisierten Individualverkehr.

Julia McCarthy ist in Frankenthal geboren und aufgewachsen. Sie verfügt über einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre sowie einen Master in Logistikmanagement. Beruflich war sie elf Jahre bei der Deutschen Bahn tätig, zuletzt in der Konzernstrategie und der strategischen Angebotsplanung in Frankfurt. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen insbesondere im ÖPNV und in der E-Mobilität.

In Frankenthal setzt sie zunächst auf kurzfristig wirksame Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr, unter anderem durch die schrittweise Umsetzung der Ergebnisse aus der jüngsten ÖPNV-Befragung. Weitere zentrale Aufgaben sind die Einführung beziehungsweise Weiterentwicklung eines integrierten Parkraumbewirtschaftungskonzepts sowie die Erarbeitung einer ersten konzeptionellen Grundlage für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität.

Tristan Seiwerth verstärkt das Mobilitätsteam mit umfassender planerischer Erfahrung. Aufgewachsen im Landkreis Kusel, studierte er Geographie in Trier und arbeitete bereits während und nach dem Studium in einem Planungs- und Beratungsbüro an der Erstellung von Mobilitätskonzepten. Von 2020 bis zuletzt war er als Verkehrsplaner bei der Stadt Waiblingen in der Region Stuttgart tätig. Dort leitete er Projekte unter anderem in den Bereichen autonomes Fahren, Radverkehr, Verkehrsentwicklungsplanung und Bürgerbeteiligung. Mit der Geburt seiner Tochter im Jahr 2025 verband sich für ihn der Wunsch zur Rückkehr in die Pfalz.

In Frankenthal liegt sein Fokus darauf, die verschiedenen Verkehrsarten in einem integrierten Mobilitätskonzept zusammenzuführen, sodass sie als Gesamtsystem ihre volle Wirkung entfalten können. Ein besonderer Schwerpunkt soll zunächst auf dem Radverkehr liegen, ergänzt durch Projekte zur Umgestaltung des Verkehrsraums, zur Quartierserschließung und zur Stärkung Frankenthals als Stadt der kurzen Wege.

Beide verfolgen ein gemeinsames Ziel: Mobilität in Frankenthal nachhaltig, ausgewogen und zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Dabei setzen sie sowohl auf kleinere, schnell umsetzbare Maßnahmen als auch auf langfristige strukturelle Verbesserungen, um allen Verkehrsteilnehmenden gerecht zu werden.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer begrüßt das neue Team: „Mit Julia McCarthy und Tristan Seiwerth gewinnt Frankenthal zwei engagierte Fachkräfte, die sowohl strategisches Denken als auch praktische Planungserfahrung mitbringen. Gemeinsam werden sie wichtige Impulse für eine moderne, lebenswerte und nachhaltige Mobilität in unserer Stadt setzen.“

Mit dem neuen Mobilitätsteam stellt Frankenthal die Weichen für eine Verkehrsentwicklung, die den Bedürfnissen der Menschen vor Ort ebenso gerecht wird wie den Herausforderungen der Zukunft.

Bild: Vlnr: OB Dr. Nicolas Meyer, Julia McCarthy, Tristan Seiwerth, Dr. Matthias Kattler (Leiter der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung)

Quelle Stadt Frankenthal

