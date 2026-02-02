Frankenthal – Girls’Day 2026 – Die Polizei Frankenthal macht mit!

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 23. April 2026 ist es wieder soweit: Es ist Girls’Day! An diesem Tag laden Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland Schülerinnen ein, um verschiedene Berufe zu erkunden. Auch die Polizeiinspektion Frankenthal beteiligt sich am Girls’Day und öffnet ihre Türen, um junge Mädchen und Frauen für den Beruf als Polizistin zu begeistern.

Interesse geweckt? – Komm‘ vorbei und erhalte einen Einblick in den spannenden und vielfältigen Polizeiberuf!

DEIN Tag als Polizistin! Gemeinsam lösen wir praxisnahe Einsatzsituationen und sichern dabei Spuren. Wir zeigen dir, wie der Berufsalltag bei uns aussieht und was dich beim Einstellungstest erwartet. Hast du schon einmal einen Streifenwagen von innen gesehen? Oder einen Blick in die Einsatztasche einer Polizistin geworfen? Dich erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit Einblicken in unsere Arbeit, die sonst nur wenige Menschen bekommen. Und wer weiß- vielleicht sitzen wir in ein paar Jahren ja gemeinsam im Streifenwagen? Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt, sichert euch deshalb am besten jetzt schon euren Platz! Anmelden könnt ihr euch online unter: https://www.girls-day.de/Radar auf der Homepage vom Girls’Day. Hast du vorab noch Fragen zum Polizeiberuf oder du kannst zu dem Termin nicht kommen? Gerne beantworten dir unsere Einstellungsberater deine Fragen auch telefonisch unter 06233- 3130 oder per E-Mail pifrankenthal.einstellungen@polizei.rlp.de

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren erhaltet ihr hier: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 13:45