Brühl / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ob Wandergruppen, Vereine, Familien oder schlicht Naturbegeisterte – sie alle dürfen sich auf den letzten Sonntag im April freuen. Denn der Badische Turner-Bund (BTB) lädt gemeinsam mit dem TV Bühl am 26.04. zum Landeswandertag ein. Das Natursport-Highlight blickt auf eine lange Tradition zurück und gastiert jedes Jahr in einer anderen landschaftlich reizvollen Gegend. Gastgeber ist diesmal die Zwetschgenstadt Bühl, die mit ihrer Lage zwischen Rheinebene, Weinbergen und Schwarzwald beste Bedingungen für unbeschwertes Wandervergnügen bietet. Das Anmeldeportal ist inzwischen geöffnet. Für die Teilnahme fallen keine Kosten an.

Die Distanzen der vier geführten Touren beim Landeswandertag reichen von fünf Kilometern mit leichten 50 Höhenmetern bis hin zu 20 Kilometern und einem anspruchsvollen Profil mit 470 Höhenmetern. Die längste Schleife „Durch den Naturpark Nordschwarzwald“ ist nicht ausgeschildert. Diese Wanderung startet, begleitet von einem Guide, um 8:30 Uhr an der Bachschlosshalle, dem zentralen Ausgangspunkt aller Routen, wo ab 11:00 Uhr für ein Rahmenprogramm mit Bewirtung gesorgt ist. Der „Blick übers Rheintal“ ist kinderwagentauglich und damit bestens für Familien oder Einsteiger geeignet und ebenso ausgeschildert wie die elf Kilometer der „Blütenwanderung“ und die 17 Kilometer der „Wald und Wiesen-Tour“. Diese drei Strecken können demnach zu jedem Zeitpunkt selbständig erwandert werden. Zusätzlich stehen an der Bachschlosshalle Guides bereit, die immer dann aufbrechen, wenn sich eine Gruppe von etwa 30 Personen gefunden hat. Die „Blütenwanderung“ wartet mit einer Besonderheit auf. Um 10:00 Uhr wird sie als Nordic-Walking-Tour angeboten, für all jene, die etwas sportlicher und zügig unterwegs sein möchten. Auf der Strecke liegt, genauso wie auf den beiden langen Rundwegen, eine Verpflegungsstelle, wo die Energiereserven wieder aufgefüllt werden können. Nach der Rückkehr lädt der TV Bühl in der Bachschlosshalle zum geselligen Beisammensein ein, bei Live-Musik und regionalen Spezialitäten. Unterstützt wird der Landeswandertag von den Veranstaltungspartnern Sparkasse Bühl und Europa-Park. So nehmen sämtliche Teilnehmer im Rahmen der abschließenden Ehrungen ab 15 Uhr an einer Verlosung teil, bei der es jeweils 2x 2 Tickets für den Europa-Park beziehungsweise Rulantica zu gewinnen gibt.

Das vollständige Programm ist unter www.landeswandertag.de zu finden. Dort ist auch die Registrierung bis zum Meldeschluss am 19. April möglich.

Quelle: Badischer Turner-Bund e.V.

Zuletzt aktualisiert am 2. Februar 2026, 20:37