Wörth – Einbruch in Café in Berg: Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen

Berg / Wörth / Metropolregion Rhein-Neckar . In der Nacht auf Freitag, den 31. Januar 2026, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in ein Café in Berg. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr.

Täter hebeln Eingangstür auf

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Café, indem sie die Zugangstür aufhebelten. Im Inneren des Lokals wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet.

Auch Alkohol und Wechselgeld gestohlen

Neben dem Geld aus den Spielautomaten stahlen die Täter zudem Alkoholika sowie das Wechselgeld aus der Verkaufskasse. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. An der Eingangstür entstand außerdem erheblicher Sachschaden.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Wörth am Rhein bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de

entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 08:46