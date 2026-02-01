Speyer – Bilderbuchfest in der Stadtbibliothek Speyer – Michael Wagner (CDU) hebt Bedeutung moderner Bibliotheken und einer guten Infrastruktur hervor

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Sei mehr Pippi – 80 Jahre Pippi Langstrumpf“ hatte die Stadtbibliothek Speyer in der Villa Ecarius wieder zum beliebten Bilderbuchfest eingeladen. Das kostenfreie Angebot richtete sich an kleine und große Bilderbuchfans und bot ein vielfältiges Programm für Familien und Kinder.

Der direkt gewählte Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Speyer und Vorsitzende des Ausschusses für Kultur im Landtag Rheinland-Pfalz, Michael Wagner (CDU), war vor Ort, informierte sich über das vielfältige Angebot der Stadtbibliothek und kam mit den Verantwortlichen sowie zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Michael Wagner betonte dabei die große Bedeutung öffentlicher Bibliotheken für Bildung, kulturelle Teilhabe und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Bibliotheken seien heute weit mehr als reine Ausleihstellen für Bücher. Sie seien offene Lernorte, Treffpunkte für Familien und Kinder sowie wichtige außerschulische Bildungsorte, die den Zugang zu Wissen, Medien und kulturellen Angeboten für alle Bevölkerungsgruppen ermöglichen – unabhängig von Herkunft oder Einkommen.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen SWR-Umfrage, nach der Bildung das wichtigste Thema für die Menschen in Rheinland-Pfalz ist, komme Einrichtungen wie der Stadtbibliothek Speyer eine besondere Rolle zu. „Frühe Leseförderung, spielerischer Zugang zu Sprache und Medienkompetenz sind entscheidende Grundlagen für die Bildungsbiografien unserer Kinder. Veranstaltungen wie das Bilderbuchfest leisten hierzu einen wertvollen Beitrag“, so Wagner.

Zugleich hob der Abgeordnete die Bedeutung einer guten infrastrukturellen Ausstattung der Bibliotheken hervor. Die Villa Ecarius sei ein wichtiger kultureller und bildungspolitischer Standort in der Stadt Speyer. Moderne, funktionale Räume, eine zeitgemäße technische Ausstattung sowie flexible Veranstaltungsflächen seien notwendig, um Formate wie Bilderbuchkino, Kreativangebote oder generationsübergreifende Veranstaltungen dauerhaft und qualitativ hochwertig anbieten zu können.

Michael Wagner betonte, dass Investitionen in die bauliche und technische Infrastruktur von Bibliotheken eine Investition in die Zukunft des Landes seien. „Wenn wir Bildung als zentrales Zukunftsthema ernst nehmen, müssen wir auch die Rahmenbedingungen vor Ort stärken. Die Stadtbibliothek Speyer zeigt eindrucksvoll, wie lebendig und vielfältig Bibliotheksarbeit heute sein kann – dafür braucht es verlässliche Unterstützung und eine moderne Infrastruktur“, so der Abgeordnete abschließend.

