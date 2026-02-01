Rhein-Pfalz-Kreis – Unbekannte brechen in Wohnhaus in Mutterstadt ein – Polizei bittet um Hinweise

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Samstagabend (31.01.26) hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Waldstraße auf und gelangten so in das Haus hinein. Anschließend wurden mehrere Räume des Hauses durchwühlt. An der Tür entstand Sachschaden.

Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Wer am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Waldstraße wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 08:49