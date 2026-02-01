Rhein-Pfalz-Kreis – Badschließung am 01.02.2026 wegen Sportwettkämpfen

Rhein-Pfalz-Kreis / Maxdorf / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Schwimmbereich des Kreisbads Maxdorf ist am Sonntag, 1. Februar, geschlossen.
Grund ist der Jedermann-Triathlon des TSG Maxdorf, der an diesem Tag im Kreisbad stattfindet.
Am darauffolgenden Sonntag, 8. Februar, sind die Schwimmflächen der Kreisbäder Schifferstadt und Maxdorf wegen Wettkämpfen geschlossen.
Die Saunabereiche sind an beiden Veranstaltungstagen wie gewohnt geöffnet
Quelle Rhein-Pfalz-Kreis
Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 11:21