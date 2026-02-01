Mannheim – Audi prallt gegen Schildermast: BBC-Brücke nach Unfall gesperrt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Mannheim. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Mannheim-Käfertal unterwegs, als er im Bereich der BBC-Brücke aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Beifahrerin leicht verletzt

Der Audi prallte gegen einen Schildermasten. Die 21-jährige Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Hoher Sachschaden – Brücke zeitweise gesperrt

Das Fahrzeug war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die BBC-Brücke etwa 25 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, was zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen führte.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 10:28