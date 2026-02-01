Ludwigshafen – Oldies mit den Pretty Lies Light in der Jakobuskirche



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Oggersheim-Notwende. Am Samstag, 7. Februar, lädt die protestantische Jakobuskirche in Oggersheim-Notwende, Karl-Kreuter-Straße 7 ,67071 Ludwigshafen erneut zum stimmungsvollen Konzert ein.

Ab 18 Uhr laden Frank Bangert und Jochen Günther unter dem Namen Pretty Lies Light zu einer musikalischen Reise in die 1960er-Jahre ein. Mit dem Beatles-Klassiker „Here Comes The Sun“ lassen sie gleich zu Beginn musikalisch die Sonne aufgehen und sorgen von der ersten Minute an für nostalgisches Oldies-Feeling.

Das Duo ist in der Jakobuskirche längst kein Unbekanntes mehr: Mit Songs von Billy Joel, Elton John, den Beatles oder Simon & Garfunkel begeisterten die Musiker bereits mehrfach das Publikum – stets vor voll besetzten Kirchenbänken. Keyboarder, Perkussionist und Sänger Frank Bangert begleitet mit ausgewählten, stimmungsvollen Sounds die zwölfseitige Gitarre von Sänger Jochen Günther. Beide Musiker verstehen es, den bekannten Stücken eine eigene Handschrift zu verleihen, ohne dabei den Charakter der Originale zu verlieren.

Das Publikum wird immer wieder freundlich zum Mitsingen eingeladen, kann aber ebenso die Musik in entspannter Atmosphäre genießen. So entsteht ein kurzweiliger Abend mit vielen bekannten Melodien, die Erinnerungen wecken und zum Verweilen einladen.

Wie gewohnt wird das Konzert auch kulinarisch umrahmt: Bei einem Glas Wein, alkoholfreien Getränken oder Sekt sowie kleinen, liebevoll zubereiteten Speisen – organisiert vom Förderverein der Jakobuskirche und der Strickgruppe Melm – lässt sich der Abend in geselliger Runde ausklingen.

Der Eintritt ist frei; um Spenden für eine neue Beleuchtung der Jakobuskirche wird gebeten.

@Foto: Band Pretty Lies Light Foto für Presse

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 21:23