Ludwigshafen – Mehrere Kellereinbrüche



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Freitag, den 30. Januar 2026, auf Samstag, den 31. Januar 2026, kam es in einem Mehrparteienhaus am Ludwigsplatz zu mehreren Einbrüchen in den dortigen Kellerabteilen. Die unbekannte Täterschaft verursachte hierbei einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Es wurde unter anderem Werkzeug entwendet.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zum Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

– Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch

Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere

Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach

draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.

– Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.

– Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.

– Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen

unbeweglichen Gegenstand an.

– Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen

nicht gesehen werden kann.

– Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum.

– Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm

können Täter abschrecken.

Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 10:30