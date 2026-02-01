Ludwigshafen – Diebstahl von Geldbörsen in Einkaufszentrum



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 31. Januar 2026, kam es am Nachmittag in unbemerkten Momenten zu Diebstählen von zwei Geldbörsen in Ladengeschäften eines Einkaufszentrums.

Neben diversen Dokumenten und Bankkarten befanden sich in den Geldbörsen ca. 300 Euro Bargeld. Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahl aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zur Täterschaft geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor

Taschendieben zu schützen:

– Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am

Körper

– Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

– Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse

– Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 21:05