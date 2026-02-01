Ludwigshafen – Chor- und Orgelvesper zum 1. Fastensonntag in St. Michael

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 22. Februar 2026, lädt der Verein Orgel- und Kirchenmusik St. Joseph & St. Michael e.V. um 17.00 Uhr zu einer feierlichen Chor- und Orgelvesper anlässlich des 1. Fastensonntags in die Kirche St. Michael in Ludwigshafen-Maudach ein.

Auf dem Programm stehen Werke bedeutender Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Thomas Gabriel und Peter Schindler. Gestaltet wird die musikalische Vesper vom Chor Kanaan. Georg Treuheit spielt die Orgel und übernimmt die Gesamtleitung..

Die Chor- und Orgelvesper verbindet geistliche Musik mit liturgischer Tiefe und lädt dazu ein, den Beginn der Fastenzeit musikalisch besinnlich zu begehen. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

Die Kirche St. Michael befindet sich in der Von-Sturmfeder-Straße 14 in Ludwigshafen-Maudach

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 10:00