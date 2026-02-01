Ludwigshafen – Bratwurstfrühstück der KG Eule im Paulus-Gemeindesaal

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17.02.2026 lädt die KG Eule um 10.44 Uhr herzlich zum Bratwurstfrühstück in den Paulus-Gemeindesaal Ludwigshafen-Friesenheim ein. Die Besucher dürfen sich auf einen geselligen Vormittag mit Musik, Humor und deftiger Verpflegung freuen.



Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Haus- und Hofkapelle „die Pälzer Krischer“. Außerdem wird Matthias aus Meenz mit seiner Gitarre das Publikum unterhalten. Ein besonderes Highlight ist der neue Vortrag von Lisa, einem Eigengewächs der KG Eule, die mit ihrem neuen Programm auf der Bühne steht.

Auch kulinarisch ist bestens gesorgt: Ein reichhaltiges Bratwurstbuffet steht für alle Gäste bereit. Dazu werden Bockbier sowie Fassbier angeboten.

Der Eintritt beträgt 11,00 Euro und beinhaltet das Bratwurstbuffet. Die KG Eule freut sich auf zahlreiche Gäste und einen stimmungsvollen Vormittag im Zeichen der Geselligkeit.

Karten unter: 0157 51 13 65 38 oder: kartenbestellung@kg-eule.de

