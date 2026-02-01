Heidelberg: Vorfahrt missachtet – Radfahrer schwer verletzt



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmittag gegen 13:35 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Opel die Tiergartenstraße.

An der Einmündung zum Hofmeisterweg wollte er die Vorfahrtsstraße verlassen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 49-jährigen Radfahrers.

Dieser prallte beim Zusammenstoß auf die Motorhaube des Fahrzeuges und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Er wurde hierbei schwer verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am PKW entstand geringer Sachschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 21:08