Frankenthal – Großes Interesse an Infomesse zur Fernwärme bei den Stadtwerken Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 26. Januar 2026, haben die Stadtwerke Frankenthal ihre erste Infomesse rund um das Thema Fernwärme ausgerichtet – und das Interesse der Bevölkerung war enorm. Bereits kurz nach Beginn füllte sich das Foyer, zeitweise kam es aufgrund des hohen Andrangs zu Wartezeiten an den einzelnen Ständen.

Die Besucherinnen und Besucher konnten sich an mehreren Themenstationen umfassend informieren: von technischen Fragen rund um Heizungsanlagen im Gebäude über mögliche Alternativen wie Wärmepumpen, bis hin zu Leitungsführungen, Fördermitteln, Energieberatung und geplanten Baumaßnahmen. Die Vielzahl der Nachfragen zeigte, wie sehr die Wärmewende die Menschen in Frankenthal aktuell bewegt.

„Unsere Infomesse war ein voller Erfolg. Das große Interesse der Bürgerinnen und Bürger hat sich eindrucksvoll in den zahlreichen Gesprächen und Rückmeldungen gezeigt“, sagt Volkmar Langefeld, Geschäftsführer der Stadtwerke Frankenthal. „Die Einführung der Fernwärme wird unser Unternehmen über Jahrzehnte prägen – vergleichbar mit der historischen Umstellung auf Erdgas. Umso wichtiger ist es für uns, die Menschen in Frankenthal von Anfang an transparent mitzunehmen und umfassend zu informieren.“

Rund 180 bis 200 Gäste zählten die Stadtwerke Frankenthal bei ihrer ersten Infomesse. Besonders gefragt waren Informationen darüber, ob das eigene Wohngebiet künftig an die Fernwärme angeschlossen wird, wann die Ausbauarbeiten beginnen und welche Alternativen es gibt, wenn ein Anschluss nicht möglich ist.

„Wir konnten im Vorfeld nicht abschätzen, wie groß das Interesse sein würde. Umso erfreulicher war die Resonanz“, erklärt Johanna Philippi, Geschäftsfeldentwicklung der Stadtwerke Frankenthal. „Wir planen bereits weitere Veranstaltungen und werden dabei die Erfahrungen aus dieser ersten Infomesse einfließen lassen.“

Die Termine für weitere Informationsangebote wollen die Stadtwerke Frankenthal über die lokalen Medien sowie über ihre Social-Media-Kanäle bekanntgeben.

Quelle Stadtwerke Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 11:16