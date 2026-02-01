Edesheim – Ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn



Edesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntagmorgen, dem 01.02.2026 gegen 06:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen unsicheren BMW-Fahrer auf der A 65 Richtung Karlsruhe.

Dieser konnte bei Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 18 Jahre alte Landauer am Steuer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diesem wurde die Weiterfahrt untersagt, sowie ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch gegen den Fahrzeughalter des BMW wird nun ermittelt.

Außerdem muss der Fahrer fürchten, dass die zuständige Führerscheinstelle weitere Maßnahmen ergreift.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 21:03