Betrunken, ohne Führerschein, auf der Flucht: Crash mitten in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Sonntag, den 1. Februar 2026, kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim. Polizeibeamte, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Wache befanden, wurden durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam.

Zwei beschädigte Fahrzeuge – Fahrer zunächst verschwunden

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen stark beschädigten, geparkten Pkw fest. Wenige Meter weiter stand ein weiterer erheblich beschädigter Pkw mitten auf der Fahrbahn, jedoch ohne Fahrer. Der Unfallverursacher hatte sich zunächst vom Unfallort entfernt.

Fahrer alkoholisiert – Blutprobe angeordnet

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 45-jährige Fahrer des verunfallten Fahrzeugs schließlich aufgegriffen werden. Der Mann stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss und wurde zur Polizeidienststelle Bad Dürkheim gebracht. Dort ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs,

unerlaubten Entfernens vom Unfallort (Unfallflucht) sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 10:19