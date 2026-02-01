Bad Bergzabern – Über Reifen gefahren



Bad Bergzabern/Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Verlassen eines Parkplatzes in der Königstraße, am 31.01.2026 gegen 21:15 Uhr, überführ ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Germersheim einen in der Ausfahrt abgelegten Altreifen.

Es ist davon auszugehen, dass der auf einer Stahlfelge aufgezogene Reifen zuvor absichtlich dort platziert wurde. Durch den Unfall entstand am PKW ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Wer hat in der Königstraße Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343/9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 1. Februar 2026, 21:13