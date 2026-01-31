Rheinland-Pfalz – Schnieder zu verschwundenen Asylbewerbern: „Dieser Kontrollverlust ist nicht länger hinzunehmen“



Rheinland-Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Schnieder zu verschwundenen Asylbewerbern: „Dieser Kontrollverlust ist nicht länger hinzunehmen“

Angesichts der über 200 verschwundenen polizeibekannten Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz erklärt der Spitzenkandidat und Parteivorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder:

„Über 200 der nicht mehr auffindbaren Flüchtlinge sind polizeibekannt. 638 polizeiliche Verfahren laufen in diesem Zusammenhang. Diese Zahlen bereiten mir große Sorge. Wir erleben hier eine neue, bislang kaum vorstellbare Dimension von Staatsversagen. Für mich ist klar: Die Menschen in Rheinland-Pfalz haben ein Recht darauf, sich sicher zu fühlen. Dieser Kontrollverlust der Landesregierung erschüttert das Vertrauen in unseren Rechtsstaat und ist nicht länger hinzunehmen.“

Quelle: CDU Landesverband Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 31. Januar 2026, 11:38