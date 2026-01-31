Mannheim – Trauerfeier für diejenigen, die sonst keine hätten



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Hauptfriedhof: Die Evangelische und die Katholische Kirche laden am 6. Februar wieder zu einer Gedenkfeier in die Trauerhalle ein

Am Freitag, 6. Februar, um 12 Uhr findet in der Trauerhalle des Mannheimer Hauptfriedhofs wieder ein ökumenischer Gedenkgottesdienst

statt: Er ist verstorbenen Gemeindemitgliedern gewidmet, die ohne Trauerfeier bestattet wurden.

Den Gottesdienst gestaltet ein ökumenisches Team.

Durch diese Feier haben Menschen aus dem Umfeld der Verstorbenen die Möglichkeit, sich in deren Gedenken zu versammeln und sich von ihnen zu

verabschieden. In jeder Gedenkfeier werden die Namen der Verstorbenen verlesen.

Dieses ökumenische Angebot gibt es vier Mal im Jahr.

Foto: ekma/de Vos (dv/schu)

Quelle: Kath. Kirchengemeinde Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 31. Januar 2026, 11:42