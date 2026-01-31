Ludwigshafen – Änderungen der Verkehrsführung zum großen Fasnachtsumzug beachten!



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die neue Streckenführung aus dem Jahr 2024 hat sich bewährt und ist auch in 2026 wieder Schauplatz für den großen Fasnachtsumzug in Ludwigshafen. Dieser startet am Sonntag, 15. Februar, um 13.11 Uhr in der Lagerhausstraße/Ecke Wittelsbachstraße. Die Zugstrecke führt entlang der Rheinallee durch das Wohnquartier Rheinufer Süd bis zur Rhein-Galerie. Das Zugende wird dort gegen 16.30 Uhr erreicht. Aufstellung und Aufbau beginnen rund um das Südweststadion in Ludwigshafen Süd.

Im Rahmen der Veranstaltung werden erforderliche Straßensperrungen zu temporären Einschränkungen des Verkehrs führen. Die Parkinsel wird für Anlieger über den Kaiserwörthdamm – Lagerhausstraße – an der Kammerschleuse anfahrbar sein. Entsprechende Umleitungen werden an diesem Tag eingerichtet.

Aufgrund von Straßensperrungen am Veranstaltungstag sind ab mindestens 5 Uhr bis zur Freigabe der Straßen durch die Behörden in den Abendstunden folgende Straßen nicht mehr befahrbar: Max-Bill-Straße, August-Macke-Straße, Paul-Klee-Straße, Emil-Nolde-Straße, Max-Pechstein-Straße, Lagerhausstraße, Rheinpromenade, Hafenpromenade, Rheinschanzenpromenade.

Die Umzugsstrecke kann bis zum Eintreffen des Fasnachtsumzugs an der jeweiligen Stelle, an folgenden Punkten als Fußgänger oder Radfahrer gequert werden: Ecke Böcklinstraße/Mundenheimer Straße; Ecke Lagerhausstraße/Schießhausstraße; Ecke Lagerhausstraße/Schwanthalerallee; Ecke Lagerhausstraße/Gneisenaustraße/Rheinallee; Ecke Rheinallee/Emil-Nolde-Straße; Ecke Rheinallee/Yorkstraße & Max-Bill-Straße; Ecke Rheinallee/Heny-Roos-Passage; Ecke Zollhofstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße; Ecke Zollhofstraße/Rheinuferstraße. Das Befahren der Umzugsstrecke selbst ist nicht möglich.

Die aktuelle Streckenführung sorgt dafür, dass Besucher leichter anreisen können, denn hierzu stehen gleich drei große Parkhäuser und der gesamte ÖPNV rund um den Bahnhof Ludwigshafen-Mitte zur Verfügung. Die Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft RNV verstärkt eigens für den Fasnachtsumzug ihren Bus- und Straßenbahnbetrieb.

Weiterführende Informationen sind auf der Homepage des Veranstalters unter www.lukom.com/fasnachtsumzug , per Mail an info@lukom.com.

Quelle: Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

Zuletzt aktualisiert am 31. Januar 2026, 11:51